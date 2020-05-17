Толпу курящих кальян в ресторане во время пандемии коронавируса засняли на видео

В американском ресторане засняли на видео толпу людей, которая курит кальяны, несмотря на пандемию коронавируса в стране. Запись опубликована в Twitter-аккаунте parisimone.

В заведении, которое расположено в Хьюстоне, собралось множество людей, которые курят и едят, при этом большинство из них не соблюдает меры социального дистанцирования и не имеет средств индивидуальной защиты.

«Для тех, кто спрашивает, на самом ли деле открыт Хьюстон», — прокомментировала ситуацию автор видео.

Запись, опубликованная 14 мая, всего за несколько дней стала популярна в сети и набрала более 1,5 миллиона просмотров.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 89 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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