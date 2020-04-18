Футболисты «Краснодара» устроили вечеринку с алкоголем во время карантина

Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон устроил вечеринку в собственном доме во время карантина. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Мероприятие прошло в ночь с 17 на 18 апреля. Среди приглашенных был одноклубник и соотечественник Вандерсона — хавбек «быков» Кайо. Компания употребляла спиртные напитки и курила кальян, а Вандерсон вел прямую трансляцию происходящего в Instagram, но позже эфир был удален.

31 марта жителям Краснодарского края вынесли полный запрет на передвижение по территории края и пешком, и на транспорте из-за распространения коронавируса. С 12 апреля режим карантина в регионе изменили на режим самоизоляции до 18 апреля, однако 17 апреля губернатор Вениамин Кондратьев вновь сообщил о продлении карантина.

Вандерсон в нынешнем сезоне Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 15 матчей, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи. В активе Кайо пять встреч.

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