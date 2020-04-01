В России на хозяев кальянной завели уголовное дело из-за коронавируса

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело против хозяев кальянной «Феромон», которая продолжила работу вопреки запрету городских властей, введенному из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, 1 апреля прокурор Василеостровского района утвердил возбуждение первого уголовного дела за отказ закрыть заведение в условиях пандемии. Расследованием по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») занимается районный отдел Следственного комитета России.
30 марта сотрудники Роспотребнадзора побывали в заведении и составили акт о прекращении эксплуатации предприятия. Был составлен протокол по статье 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). 31 марта сотрудники полиции, прокуратуры и Роспотребнадзора вновь посетили кальянную и нашли там посетителей. Расценив действия владельцев кальянной как нарушение постановления городского правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции», правоохранители возбудили уголовное дело. Фигурантом может стать генеральный директор компании, владеющей заведением.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения