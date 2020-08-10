Россиян предупредили об опасности заражения коронавирусом через кальян

Возможность активного распространения коронавируса через кальян является одним из серьезных рисков в условиях пандемии. Информация об этом была размещена на сайте Минздрава.

Уточняется, что ограничения и запреты курения в общественных местах с недавним принятием поправок в антитабачный закон распространились в том числе на электронные курительные изделия и кальяны.

«При этом кафе и рестораны, в том числе расположенные на российских курортах, продолжают предлагать посетителям кальяны. Летний зной и период отпусков настраивают граждан на позитивный лад. В результате многие забывают, что коронавирус, увы, все еще рядом и представляет серьезную опасность для тех, кто пренебрегает мерами предосторожности», — подчеркнули в Минздраве.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян привела факты в подтверждение опасности кальяна. В тексте говорится, что плохая обработка колб кальяна может нести риски распространения не только коронавируса, но и туберкулеза, холеры и иных опасных заболеваний. Гамбарян отметила, что кальянный дым токсичен, и что курильщики кальяна за одну кальянную сессию поглощают во много раз больше дыма, чем курильщики сигарет. Также она рассказала, что у курильщиков кальяна повышается артериальное давление, и курение кальяна опасно для беременных.

Ранее в июле вирусологи предупредили, что необходимо соблюдать осторожность при посещении стадионов, кальянных, храмов и стоматологических клиник.