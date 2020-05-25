Жителя Подмосковья накажут за раздачу еды пенсионерам во время самоизоляции

Живущий в Подмосковье предприниматель из Египта Яссин Эль Нуби помогал продуктами нуждающимся во время эпидемии коронавируса и был обвинен в нарушении самоизоляции. Сейчас он ждет суда и опасается, что его накажут, аннулировав визу, пишет «Коммерсантъ».

Иностранец рассказал изданию, что живет в России девять лет, торгует овощами и фруктами, до пандемии владел кальянной в подмосковном Красногорске. Во время режима ограничительных мер он обратил внимание, что многие люди оказались в сложной ситуации, и решил поддержать их. Мужчина начал закупать продукты, фасовать и бесплатно раздавать жителям Красногорска, Бутова и Мытищ. Узнав о его целях, поставщики делали скидки и подключались к процессу, объемы помощи выросли до нескольких сотен наборов, которые раздавались раз в три дня.

Каждый нуждающийся получал по два пакета. В первом были овощи и фрукты из Египта, во втором — крупа, хлеб, молоко и другие продукты первой необходимости.

По словам Эль Нуби, за время самоизоляции к нему обратилось много пенсионеров, приезжала женщина с годовалым ребенком. «Я вижу, что у них глаза говорят: спасибо. Это действительно те люди, которые нуждаются в помощи и не могут купить питание», — сказал он.

5 мая во время очередной раздачи 800 пакетов еды возле кальянной появилась полиция. По словам сотрудников МВД, им поступила жалоба на очередь, собравшуюся возле бизнесмена. «Сказали нам, что мы не можем раздавать людям питание без разрешения, без согласования, что мы не уважаем карантин», — вспоминал иностранец.

На него и его брата Тито были составлены административные протоколы. Также выяснилось, что у Тито закончилась регистрация.

Фотография с места скопления граждан появилась в соцсетях. Египтянин утверждает, что раньше людей собиралось меньше, и раздача наборов проходила более цивилизованно. После инцидента он больше не помогает нуждающимся из-за страха депортации.

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