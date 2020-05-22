В Подмосковье назвали сумму штрафа для людей без масок

В Подмосковье за отсутствие маски в общественном месте будут штрафовать на четыре тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что такой штраф положен нарушителям режима повышенной готовности согласно подмосковному КоАП. Ранее губернатор подписал постановление, в котором гражданам рекомендуется использовать маски при любом выходе на улицу.

Ранее Воробьев объявил ужесточение масочного режима в эфире телеканала «Россия 1».

Сообщалось, что с 23 мая в Московской области отменяется режим цифровых пропусков. Воробьев подчеркнул, что при поездке в Москву иметь пропуск по-прежнему необходимо, так как там все меры сохраняются.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Московской области на 22 мая составило 31 807. За весь период зафиксировано 312 летальных исходов, побороли инфекцию 4699 человек. В Москве заразились 158 207 человек. Выздоровели 43 582 человека, умерли — 1867.

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