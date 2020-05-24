В Подмосковье рассказали о следующем этапе смягчения ограничений из-за COVID-19

На следующем этапе смягчения ограничений в Московской области могут открыть кафе, рестораны, химчистки и парикмахерские. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что главное обеспечить меры безопасности на этих объектах, чтобы не было вспышек заражения коронавирусом. И заметил, что власти пока не торопятся с третьим этапом ослабления мер.

Первым этапом стал запуск строек в Московской области. По словам Воробьева, он проходит успешно — людям на местах измеряют температуру, проверяются пункты приема пищи. Всех рабочих велено обеспечить средствами защиты, кроме того сотрудники на объектах должны соблюдать социальную дистанцию.

Второй этап снятия ограничений в Подмосковье начался с 23 мая, когда отменили цифровые пропуска для предвижения по области на транспорте. Однако тогда же жителям объявили, что за появление в общественных местах без маски, им будет грозить штраф.

В Московской области на 24 мая выявлено 33 515 случаев заражения коронавирусом. 5 520 человек выздоровели, 329 инфицированных умерли.

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