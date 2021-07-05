Врачи предупредили об опасности курения после вакцинации от COVID-19. Об этом они заявили ТАСС.

Терапевт Людмила Лапа рассказала, что потенциальным последствием курения после прививки может стать образование тромбов. По ее словам, когда человек курит, то, как и при употреблении алкоголя, происходят спазмы сосудов и сгущение крови. Она советует курящим людям принимать антикоагулянты, которые понижают активность свертывающей системы крови и препятствуют образованию тромбов.

Пульмонолог Алексей Никишенков, в свою очередь, объяснил, что курение может привести к дополнительному стрессу для организма после вакцинации и обострить возможные побочные эффекты. После прививки начинает активно работать иммунитет, может проявиться гриппоподобный синдром, поэтому стоит воздержаться от интоксикации извне, рекомендует специалист.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл долю курильщиков среди россиян. Согласно докладу службы, 21,6 процента жителей городов от 15 лет и старше ежедневно курят, в сельской местности данный показатель составляет 22,9 процента. При этом один из трех курящих— в возрасте от 35 до 44 лет, еще 27 процентов — в возрасте 25-34 года, а 22 процента — от 15 лет и старше.