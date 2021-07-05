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Раскрыта доля курящих среди россиян

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Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Роспотребнадзор раскрыл долю курильщиков среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад службы «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

Согласно документу, 21,6 процента жителей городов от 15 лет и старше ежедневно курят, в сельской местности данный показатель составляет 22,9 процента. При этом один из трех курящих— в возрасте от 35 до 44 лет, еще 27 процентов — в возрасте 25-34 года, а 22 процента — от 15 лет и старше.

Ранее в Минздраве назвали последствия отказа от курения. Замминистра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что первые признаки отказа от курения не заставят себя долго ждать, причем они будут носить сугубо положительный характер. Согласно современным данным, отметил он, последствия отказа от курения проявляются уже через несколько десятков минут. В это время фиксируются начальные симптомы нормализации работы организма.

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