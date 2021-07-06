Доктор Мясников предупредил об опасности популярного в России лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасных свойствах популярного лекарства «Ранитидин» и его аналогов, применяющихся для лечения и профилактики заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом. В своем Telegram-канале доктор рассказал, почему россиянам стоит отказаться от этих таблеток.

Мясников заявил, что многие люди по старой привычке принимают «Ранитидин», «Азантак» и «Зантак» при болях в желудке. В последние годы часть пациентов перешли на «ингибиторы протонового насоса»: «Омепразал» и «Лонтопразол», однако «Ранитидин» остался в свободной продаже без рецепта. Иногда его можно встретить даже в супермаркетах, утверждает доктор.

«Знаете ли вы, что с апреля 2020 года в Америке и Европе этот препарат изъяли из общения из-за высокого содержания в нем нитрозодиметиламина (потенциальный канцероген — прим. «Ленты.ру»)? Мы заслуживаем хотя бы информирования об этом?!» — задался вопросом врач.

Ранее Мясников предупредил об опасности «Амиодарона» — популярного с советских времен препарата, обладающего антиаритмическим действием.