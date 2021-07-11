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Эксперт рассказал о «супер-распространителях» коронавируса

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Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Некоторые переболевшие коронавирусом могут оставаться заразными в течение длительного времени. Как рассказал ТАСС доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов, таких пациентов медики называют «супер-распространителями».

Как объяснил эксперт, иммунная система этих людей толерантна к присутствию вируса в организме. Чаще всего они являются бессимптомными носителями и длительное время выделяют инфекцию, заражая окружающих.

В то же время среднестатистический пациент, переболевший коронавирусом, перестает быть заразным через 7-10 дней после проявления первых симптомов, отметил врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков. По его словам, дальнейшее течение болезни и осложнения могут проходить уже без присутствия вируса в организме. Эксперт уточнил, что распространение вируса начинается не с первого дня болезни, а спустя пару дней. При этом отсутствие симптомов не означает, что человек не заразен. Коновалов также добавил, что в случае заражения «дельта»-штаммом инкубационный период может быть увеличен.

Ранее ученые назвали втрое чаще заражающуюся коронавирусом категорию россиян. Оказалось, что беременные женщины больше подвержены риску заболеть COVID-19 по сравнению с другими людьми.

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