Ученые назвали втрое чаще заражающуюся коронавирусом категорию россиян

Ученые из Кемеровского государственного медицинского университета и Читинской государственной медицинской академии назвали втрое чаще заражающуюся коронавирусом категорию россиян. Оказалось, что беременные женщины в три раза больше подвержены риску заболеть по сравнению с основной популяцией, передает ТАСС.

Главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в Сибирском федеральном округе (СФО) Наталья Артымук пояснила, что в 2020 году заболеваемость в Сибири и на Дальнем Востоке составила в среднем 1960 случаев на 100 тысяч человек, в то время как из 100 тысяч будущих матерей инфицированы были 5 933. У 80 процентов беременных коронавирус протекал в легкой или бессимптомной форме. Количество смертельных исходов составило 505 случаев на 100 тысяч человек или 0,14 процента.

Роженицы чаще попадали в реанимацию (3,5 процента против 2,2 в общих показателях), но им реже требовалась искусственная вентиляция легких. Однако у заразившихся в три раза увеличивалась вероятность преждевременных родов и в полтора — кесарева сечения. Эксперт заключила, что во время беременности обостряются различные заболевания и добавила, что единственным способом избежать негативных последствий является вакцинация. Специалист напомнила, что для препарата «Спутник V» ожидание ребенка не является противопоказанием к прививке.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов рассказал, что правильная вакцинация беременных от коронавируса может проводиться только в третьем триместре. Он уточнил, что прививку можно делать только после того, как все органы и системы ребенка будут заложены.

