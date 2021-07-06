В Роспотребнадзоре назвали категорию людей с более легким течением коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала категорию людей с более легким течением коронавируса: гипотетически COVID-19 может протекать легче у аллергиков. Она сообщила об этом ТАСС.

По ее словам, инфекция может протекать легче у людей, страдающих поллинозом и принимающих при этом ингаляционные стероиды, однако это требует доказательств.

«В отношении же поллиноза можно предположить, что во время сезонного обострения, сопровождающегося обильными выделениями из носа, иногда и слезотечением, вирус может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами на клетках респираторного тракта организма человека», — уточнила она.

Пшеничная добавила, что, если вирус все же присоединился, прием ингаляционных стероидов может облегчить течение заболевания. Эту гипотезу можно оценить «лишь во время сезонных обострений аллергии», заключила эксперт.

Ранее Минздрав предупредил беременных россиянок об опасности из-за COVID-19: у заразившихся коронавирусом женщин может внезапно развиться критическое состояние. «У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. Систематический обзор 2021 года, включивший 10 тысяч беременных и 128 176 небеременных женщин, сообщил о повышенной смертности беременных относительно небеременных пациентов», — говорится в сообщении.