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Приставы взыщут с россиян полтриллиона рублей в пользу банков

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Фото: pixabay.com

Судебные приставы планируют в этом году взыскать с россиян долги по просроченным кредитам почти на полтриллиона рублей в пользу банков. Об этом во вторник, 6 июля, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Речь идет о сумме в 482 миллиарда рублей, что на 28 процентов больше, чем в 2020 году. За первые пять месяцев этого года служба возбудила 3,7 миллиона дел о взыскании задолженности с физических лиц в пользу банков. При этом на начало лета большинство взрослых неплательщиков было зарегистрировано в Свердловской и Челябинской областях, Краснодарском и Красноярском краях и в Башкортостане.

Как объяснил президент Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев, на возможность россиян обслуживать в срок свои кредитные обязательства и на их финансовое благосостояние повлияли пандемия коронавируса и введенные на ее фоне ограничения. По его словам, сейчас более шести миллионов россиян имеют проблемы с выплатами.

Согласно актуальным данным Центробанка, на 1 июня россияне – физические лица задолжали по просроченным кредитам 992 миллиарда рублей, что на 134 миллиарда больше, чем год назад.

Ранее в ФССП сообщили, что более пяти миллионов россиян оказались невыездными из-за долгов. При этом каждый десятый из тех, кому ограничен выезд за границу, не выплачивает алименты, в их отношении действует 507,5 тысяч постановлений. Лидером по количеству невыездных должников стал Краснодарский край, там их число составило 381,4 тысячи человек, на втором месте оказалась Башкирия (360,5 тысяч), замыкает тройку Москва (227,6 тысяч).

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