В России предложили преследовать выплачивающих мизерные алименты должников

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты с изменениями в административное и уголовное законодательство, согласно которым предлагается преследовать должников, выплачивающих мизерные суммы алиментов. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Инициатива предлагает дополнить статьи 5.351 КоАП и 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), касающиеся обязательств о выплатах, конкретизирующей фразой: «в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением». Согласно действующим нормам, если неплательщик перечисляет ежемесячно незначительные суммы, суды зачастую прекращают административное производство.

Кроме того, по итогам доследственных проверок дознаватели Федеральной службы судебных приставов принимают решение об отказе в возбуждении уголовного дела, если должник производил даже нерегулярные выплаты в малом размере. Прокуроры также нередко трактуют такие финансовые поступления как исполнение алиментных обязательств, указано в пояснительной записке к законопроекту.

В статью 157 УК РФ предложено добавить положение о том, что неплательщик освобождается от уголовной ответственности в случае, если он в полном объеме погасил задолженность по выплате средств «в порядке, определяемом законодательством РФ».

Ранее Министерство юстиции предложило создать в России реестр неплательщиков алиментов и ввести для таких граждан определенные ограничения. Инициативу поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила рассмотреть вопрос о создании реестра должников в комплексе со специальным алиментным фондом.