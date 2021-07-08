Академик заявил о росте антител у переболевших COVID-19 после контакта с больным

Переболевшие COVID-19 могут повысить свой уровень антител при контакте с больным. Такое мнение высказал вирусолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. Его слова приводит «Парламентская газета».

По его мнению, иногда срабатывает так называемый клеточный иммунитет. При этом клетки выбрасывают необходимое количество антител, чтобы защитить организм от инфекции. Академик рассказал, что сам болел коронавирусом в мае прошлого года и зимой антител уже не осталось. Однако после того, как ему пришлось ухаживать за больным с COVID-19, уровень антител вырос в семь раз.

«Поэтому я не верю в повторные случаи заболевания коронавирусом — там, видимо, что-то с диагностикой. Если бы были повторные случаи, то они исчислялись бы не единицами, о которых периодически рассказывают, а, учитывая число переболевших в мире, десятками миллионов или миллионами уж точно», — заявил вирусолог.

Зверев также подчеркнул, что, прежде чем вакцинироваться, необходимо пройти обследование у врача. С насморком или больным горлом делать прививку опасно.

Ранее Зверев заявил, что ничего экстраординарного в первом в России случае заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» нет, так как вирус меняется. Распространение вируса в большей степени зависит от условий, которые для этого создаются, насколько люди соблюдают установленные правила — социальную дистанцию, маски в транспорте.