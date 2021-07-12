В Минздраве оценили уровень защиты вакцинированных от заражения коронавирусом

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов оценил уровень защиты вакцинированных от заражения коронавирусом в беседе с «Известиями».

Специалист отметил, что случаев заболевания COVID-19 после прививки немного. «Никто никогда не говорил о том, что вакцина на 100 процентов защищает от заражения», — сказал он.

Чуланов добавил, что в качестве защиты выступает маска, потому что она предотвращает попадание вируса в организм. По его словам, если человек не защищен барьерными средствами, он может столкнуться с вирусом, даже если вакцинирован.

«Другое дело, что у него в идеальном случае вообще не разовьется заболевание, этот вирус будет нейтрализован на самом раннем этапе. Или оно может развиться в легкой форме — с обычными симптомами острой респираторной инфекции, быстро закончится и не вызовет никаких последствий», — сказал Чуланов.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал способ предотвратить появление «российского» штамма COVID-19. По его словам, новая мутация вируса может возникнуть, где угодно, в том числе и в России. Врач объяснил, что ее появление зависит не от географического положения, а от изменений, происходящих внутри вируса, в результате которых происходит отбор самых благоприятных мутаций для инфекции.

