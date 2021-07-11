Россия
 
Последние новости
Менеджер Нурмагомедова поздравил Порье с победой над «куском дерьма»
Авиакомпания прокомментировала инцидент с выпуском трапа на рейсе Москва-Анталья
Добыча золота загрязнила тысячу километров рек в Сибири
Учительница шести сдавших ЕГЭ на 100 баллов школьников раскрыла секрет успеха
В московском аэропорту пассажир выпустил аварийный трап из-за задержки рейса 
В Крыму зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса
Названы российские города с самым резким ростом цен на однушки
Избитый противниками ЛГБТ оператор грузинского телеканала умер
Россияне назвали необходимую сумму для хорошего отпуска
Новости партнеров
Прослушать новость

В России за сутки выявили 25 033 случая заражения коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В России выявили 25 033 новых случая коронавируса за сутки. Общее число с начала пандемии составило 5 783 333. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

25 033
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (5410 случаев), Московской области (2511 случаев) и Санкт-Петербурге (2007 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (20 случаев), Ненецком (16 случаев) и Чукотском (7 случаев) автономных округах.

За последние сутки умерли 749 пациентов, всего с начала пандемии зарегистрировано 143 002 летальных исхода.

Суточный показатель выздоровлений составил 17 382, общий — 5 200 219.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вакцина «КовиВак» в очередной раз закончилась в Москве
В России за сутки зафиксировали максимальное число смертей пациентов с COVID-19
В России выявлено 25 082 новых случая коронавируса