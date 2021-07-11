Вакцина «КовиВак» в очередной раз закончилась в Москве

Запасы вакцины «КовиВак» в Москве в очередной раз закончились. Соответствующая информация появилась на сайте столичного мэра.

Согласно информации на портале, на данный момент ожидается поставка вакцины от Минздрава России. Таким образом, препарат, появившийся в Москве утром 10 июля, закончился меньше чем за сутки. Отмечалось, что в каждом пункте вакцинации было доступно не более 850 доз «КовиВака».

Как сообщил Telegram-канал Readovka, желающие привиться этим препаратом москвичи выстроились в огромные очереди. Во всех прививочных пунктах, куда завезли вакцину из центра имени Чумакова, люди стояли в очередях на жаре по несколько часов.

Вакцинный ажиотаж

Ситуация с тем, что партии определенных вакцин заканчиваются, возникает в столице не первый раз. Так, о дефиците «КовиВака» в столичном департаменте здравоохранения уже сообщали 22 и 28 июня. По информации «Интерфакса», предыдущая партия препарата подошла к концу за три дня.

Кроме того, с начала июля нет в наличии и другой вакцины — «ЭпиВакКороны». Запись на прививку ей пока что приостановлена.

На данный момент в наличии в московских прививочных пунктах есть только препарат «Спутник V». Им можно привиться в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках, в торговых центрах и других общественных местах, а также в павильонах «Здоровая Москва».

О темпах вакцинации в столице рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились около трех миллионов жителей столицы. Однако уровень госпитализации все еще находится на «очень высокой отметке», добавил он.

3 000 000 москвичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Какие препараты есть в России

В настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», после «КовиВак», а последней зарегистрированной на данный момент является однокомпонентная прививка «Спутник Лайт».

Препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека, стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Согласно статье в научном журнале Nature препарат эффективен против COVID-19 на 91,6 процента, а от тяжелой формы заболевания он защищает на 100 процентов. 5 июля в столице начались клинические исследования вакцины для подростков 12-17 лет на базе двух детских поликлиник.

«ЭпиВакКорона» от новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» создана на основе искусственно синтезированных фрагментов S-белка коронавируса. Позднее на ее основе была разработана обновленная «ЭпиВакКорона-Н». Она отличается от предыдущего варианта технологическими особенностями производства. Действующие вещества при этом совпадают у обоих препаратов.

Вакцина «КовиВак» появилась в гражданском обороте в столице в начале лета. По словам генерального директора центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова, иммунитет к коронавирусу после вакцинации сохраняется около восьми месяцев. Кроме того, препарат эффективен против штамма коронавируса «дельта».

Также в России идет прививочная кампания однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Этот препарат используется для вакцинации трудовых мигрантов, также его можно применять тем, кто уже привился от коронавируса ранее.