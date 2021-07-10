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Москвичи выстроились в огромные очереди за «КовиВаком»

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Москвичи, желающие привиться «КовиВаком», выстроились в огромные очереди. По информации Telegram-канал Readovka, скопление людей произошло из-за того, что многие верят в миф о неэффективности «Спутника V» и желают привиться другой вакциной от коронавируса.

По данным канала, во всех прививочных пунктах, куда завезли вакцину из центра имени Чумакова, люди стоят в очередях по 5-6 часов в 30-градусную жару. Уже известно о многочисленных обмороках и солнечных ударах.

В субботу, 10 июля, столичная мэрия сообщила, что в 14 павильонах «Здоровая Москва» появился препарат «КовиВак». В каждом пункте его ограничено количество — не более 850 доз. Сделать прививку данной вакциной можно бесплатно и без предварительной записи.

Предыдущая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации 25 июня, она закончилась за три дня.

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