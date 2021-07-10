В Москве появился «КовиВак»

В Москве появилась вакцина от коронавируса «КовиВак», сообщили в столичной мэрии. Привиться от COVID-19 можно с 10 июля в 14 павильонах «Здоровая Москва». Сделать прививку можно бесплатно и без предварительной записи.

Вакцина доступна в павильонах, размещённых в парках «Фестивальный», «Царицыно», Олимпийской деревни, «Перовский», 50-летия Октября, имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфский, «Северное Тушино» и Гончаровский. Также вакцина доступна в Парке Горького, сквере у префектуры Северного административного округа, сквере на улице Дружбы, ландшафтом заказнике «Теплый стан» и сквере у культурного центра «Вдохновение».

Предыдущая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации 25 июня, она закончилась за три дня, уточняет «Интерфакс».

В начале июля в Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона». Запись на прививку приостановили. Следующую партию препарата должен поставить Минздрав.