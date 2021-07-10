Россия
 
Последние новости
Названы самые богатые и бедные регионы России
Макгрегор анонсировал смерть Порье в октагоне
Аналитик назвал «честный» курс рубля
В России выявлено 25 082 новых случая коронавируса
Россиянам предсказали ускорение роста цен
Стало известно об отсутствии предложения Слуцкому возглавить сборную России
Эксперты раскрыли судьбу Афганистана в случае захвата «Талибаном»
Доктор Мясников рассказал об опасности вкусной еды с солью и сахаром
Российских покупателей предупредили об уловках продавцов при оплате картой
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве появился «КовиВак»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В Москве появилась вакцина от коронавируса «КовиВак», сообщили в столичной мэрии. Привиться от COVID-19 можно с 10 июля в 14 павильонах «Здоровая Москва». Сделать прививку можно бесплатно и без предварительной записи.

Вакцина доступна в павильонах, размещённых в парках «Фестивальный», «Царицыно», Олимпийской деревни, «Перовский», 50-летия Октября, имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфский, «Северное Тушино» и Гончаровский. Также вакцина доступна в Парке Горького, сквере у префектуры Северного административного округа, сквере на улице Дружбы, ландшафтом заказнике «Теплый стан» и сквере у культурного центра «Вдохновение».

Предыдущая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации 25 июня, она закончилась за три дня, уточняет «Интерфакс».

В начале июля в Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона». Запись на прививку приостановили. Следующую партию препарата должен поставить Минздрав.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученый оценил вероятность заразиться «дельта»-вариантом COVID-19 без маски
Ученый оценил число переболевших коронавирусом более одного раза
Мурашко назвал число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян