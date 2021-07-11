Вакцина «КовиВак» закончилась в Москве меньше чем за сутки

Появившаяся утром 10 июля вакцина «КовиВак» закончилась в столице закончилась меньше чем за сутки. Об этом сообщается на портале mos.ru.

«Вакцины "КовиВак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что данный препарат от COVID-19 вновь появился в 14 павильонах «Здоровая Москва». В каждом пункте его ограниченное количество — не более 850 доз. После этого в столице был зафиксирован наплыв желающих привиться этой вакциной. Люди стояли в очереди по 5-6 часов в 30-градусную жару.

Предыдущая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации 25 июня, она закончилась за три дня.