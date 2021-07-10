В России выявлено 25 082 новых случая коронавируса

В России снова выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки — 25 082. Общее число с начала пандемии составило 5 758 300. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

25 082 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (5694 случая), Московской области (2487 случаев) и Санкт-Петербурге (1978 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (24 случая), Ненецком (16 случаев) и Чукотском (11 случаев) автономных округах.

За последние сутки умерли 752 пациента, всего с начала пандемии зарегистрирован 142 253 летальных исхода.

Суточный показатель выздоровлений составил 17 750, общий — 5 182 837.