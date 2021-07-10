В России за сутки зафиксировали максимальное число смертей пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 752 смерти пациентов с коронавирусом. По данным оперштаба, это максимум за все время с начала пандемии, передает РИА Новости.

В Москве скончались 108 человек, в Санкт-Петербурге — 102, в Нижегородской области — 28.

В субботу, 10 июля, в России снова выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки — 25 082. Общее число с начала пандемии составило 5 758 300.

Больше всего зараженных в Москве (5694 случая), Московской области (2487 случаев) и Санкт-Петербурге (1978 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (24 случая), Ненецком (16 случаев) и Чукотском (11 случаев) автономных округах.

За последние сутки умерли 752 пациента, всего с начала пандемии зарегистрирован 142 253 летальных исхода. 5 182 837 пациентов вылечились.

