Оценено возможное влияние российского штамма коронавируса на развитие пандемии

Оценено возможное влияние на развитие пандемии российского варианта коронавируса AT.1, который ВОЗ ранее включила в список штаммов для наблюдения. Об этом рассказали «Известиям» опрошенные эксперты.

По их мнению, российский вариант коронавируса вряд ли внесет существенный вклад в развитие пандемии, так как представляет меньшую угрозу, чем индийский «дельта»-вариант.

Профессор кафедры молекулярной биологии и биотехнологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов сообщил, что выявленный в январе 2021 года вариант представляет потенциальную опасность и за ним нужно следить. «Российскому варианту ВОЗ присвоила первую, самую низкую ступень опасности (Alert for Further Monitoring). То есть для дальнейшего наблюдения», — уточнил ученый. По его словам, затем штамм могут включить в список Variant of Interest (вариант, вызывающий интерес), а после этого внести в перечень штаммов, вызывающих озабоченность (Variant of Concern).

Кандидат медицинских наук, директор Научного центра по вирусным инфекциям Георгий Викулов в свою очередь заявил, что пока что об этом варианте вируса очень мало информации, и его потенциальная опасность не установлена. «Все штаммы склонны к мутациям, нельзя говорить, что он попал в список из-за каких-либо особенностей. Его просто будут изучать», — пояснил эксперт. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков добавил, что этот штамм российский — только формально и, скорее всего, он не даст особого вклада в пандемию. «Он неконкурентоспособен на фоне "дельта"-штамма. Сейчас в России доминирует именно вариант "дельта"», — заверил он.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал способ предотвратить появление «российского» штамма COVID-19. По его словам, новая мутация вируса может возникнуть, где угодно, в том числе и в России. Врач объяснил, что ее появление зависит не от географического положения, а от изменений, происходящих внутри вируса, в результате которых происходит отбор самых благоприятных мутаций для инфекции.

