Врач посоветовал забыть о «чипировании» и призвал россиян вакцинироваться

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов посоветовал россиянам забыть о «чипировании» и призвал их вакцинироваться. Его слова передает РИА Новости.

Нетесов заверил, что вакцины и маски помогают сдержать распросранение коронавируса. «Только надо дурь выбить про "5G", про "потепление", про "чипирование" и прочие вещи», — заявил он. По его словам, в мире уже есть 12 достаточно эффективных препаратов против COVID-19. Поэтому для победы над вирусом следует просто производить необходимое число доз вакцин и организовывать вакцинацию людей.

Однако вероятность новых волн коронавируса и вспышек эпидемии зависит в том числе от самих людей и их отношения к прививкам, выразил мнение специалист. «Мы переживать их будем столько, сколько будем так по-вахлацки относиться к эпидемии», — подчеркнул Нетесов. Он добавил, что долгая эпидемия и медленная вакцинация способствуют появлению новых вариантов вируса.

При этом на данный момент новые варианты коронавируса возникают в первую очередь у пациентов с иммунодефицитами, а также тех, кто лечится от онкозаболеваний и применяет иммуносупрессивные препараты. Вирусы циркулируют у таких людей долго, и именно у них постепенно отбираются немного измененные варианты. Однако Нетесов обратил внимание на то, что таких людей мало.

«А людей, которые не вакцинируются и общаются с людьми из разных стран, много. Поэтому этот путь в ближайшее время будет самым главным: надо побыстрее всем вакцинироваться, чтобы у вируса не осталось или остались лишь минимальные лазейки для изменений. Так что судьба эпидемии кардинально зависит от нашего поведения, и люди этого до сих пор не поняли», — заключил врач.

Ранее врач-пульмонолог Василий Штабницкий раскрыл способ привить 80 процентов россиян. По словам медика, достичь такого показателя можно, проводя только добровольную вакцинацию, а не принудительную.