Онищенко раскритиковал идею всеобщей вакцинации россиян от коронавируса

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал идею вакцинации от коронавируса всего населения России. В интервью «Ленте.ру» он назвал ее несвоевременной.

«Сейчас надо вакцинировать обязательные контингенты, которым это необходимо по профессиональным показателям. Это службы сервиса. Сейчас, слава богу, по этому пути пошла Москва, четко и ясно. У нас есть обязательная вакцинация. Например, по медицинскому показанию. Это, допустим, старшее поколение. Я уверен, что если мы здесь сделаем все, что положено, особенно в Москве, Петербурге, Московской области, Красноярском крае и Калининградской области, то необходимости в тотальной вакцинации не будет», — отметил политик.

Онищенко заявил, что прежде чем задумываться о вакцинации всего населения, необходимо наладить этот процесс. «Мы всего 11 процентов пока привили. Нам нужно сначала сделать первый шаг, который не делается пока еще», — отметил бывший санитарный врач страны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил идею вакцинировать от коронавируса все население России. По его словам, это «пожелание, к которому можно только присоединиться. Но в реальности это весьма и весьма труднодостижимый результат».