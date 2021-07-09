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Мурашко оценил количество коек для пациентов с COVID-19

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил количество коек для пациентов с COVID-19. По его словам, из 220 тысяч 180 тысяч заняты, этого достаточно. Об этом сообщает РИА Новости.

«По стационарным койкам: сегодня развернуто почти 220 тысяч коек, на стационарных койках находятся 180 тысяч человек. Количество коечной сети достаточно», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что медики в Иркутске не могут госпитализировать больных с COVID-19 из-за проблем с нехваткой коек. В больницах города в настоящее время нет мест даже для тяжелобольных пациентов. Кроме того, медики скорых не успевают выезжать на вызовы к местным жителям — им приходится ждать врачей полдня.

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