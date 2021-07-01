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Врач скорой рассказала о проблемах с койками из-за COVID-19 в российском городе

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Медики в Иркутске не могут госпитализировать больных с COVID-19 из-за проблем с нехваткой коек. Об этом рассказала российский врач скорой помощи Валентина Монхороева на своей странице в Instagram.

По ее словам, в больницах города в настоящее время нет мест даже для тяжелобольных пациентов. Кроме того, медики скорых не успевают выезжать на вызовы к местным жителям — им приходится ждать врачей полдня.

«Тяжелых пациентов мы оставляем практически умирать дома, можно сказать так», — отметила фельдшер.

Монхороева не первый раз рассказывает о проблемах в иркутских больницах. Врачебная комиссия уже обвиняла ее в дискредитации деятельности скорой помощи, но медик выразила уверенность, что действовала в соответствии с законодательством, пишет «Тайга-Инфо».

Ранее «Фонтанка» сообщила, что во временном госпитале в «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге закончились места для пациентов с COVID-19. По информации издания, дополнительные 97 коек были развернуты там 21 мая и полностью закончились за четыре дня. При этом в самом медучреждении рассказали, что пока заполнено только первое отделение.

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