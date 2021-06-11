Врач рассказала о неспособных нейтрализовать коронавирус антителах

Нейтрализовать коронавирус способны далеко не все антитела. Об этом рассказала «Известиям» главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.

По словам специалиста, антитела находятся в плазме крови. Определить их концентрацию можно с помощью специальных тест-систем. Как пояснила Гапонова, на основании результатов тестов отбираются доноры для сдачи антиковидной плазмы. Она подчеркнула, что данный метод лечения пациентов с COVID-19 довольно эффективен в первые дни заболевания.

В преддверии дня доноров, эксперт также рассказала, кто может сдать антиковидную плазму. По ее словам, требования к желающим поделиться антителами практически такие же, как и к обычным донорам: человек должен быть абсолютно здоров. Но есть ограничения по возрасту: максимальный возраст желающего сдать антиковидную плазму не должен превышать 55 лет.

Гапонова также отметила, что срок донации зависит от того, как протекала болезнь. Если COVID-19 был в легкой форме, то нужно выждать 14 дней после отрицательного теста. Если же донор перенес коронавирус в тяжелой форме и принимал антибиотики, необходимо выждать как минимум месяц после получения отрицательных результатов. Сдать антиковидную плазму могут не только переболевшие, но и получившие вакцину.

Ранее в России зарегистрировали препарат «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией. Для его разработки понадобилось 2,5 тонны биоматериала поправившихся жителей Москвы.