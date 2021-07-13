Россия
 
Последние новости
Решение Меркель по «Северному потоку-2» сочли унижением для Байдена
Бывший глава Коми Торлопов вышел на свободу условно-досрочно
Мужчина втайне от жены назвал дочь в честь любовницы
Макгрегор пригрозил убить Порье и его жену во сне
Около сотни мигрантов в Москве устроили массовую драку и попали на видео
Капитан сборной Италии обратился к стране после победы на Евро
Рита Ора поддержала сборную Англии на Евро обнаженным фото
Россиянам объяснили причины временного медотвода от прививки против COVID-19
При пожаре в ковид-госпитале Ирака погибли не менее 40 человек
Новости партнеров
Прослушать новость

Иммунолог оценил необходимость носить маски привитым от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay
Иммунолог Болибок рассказал, нужно ли привитым от COVID-19 носить маски

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU оценил необходимость носить маски привитым против коронавируса. По его словам, это следует делать, поскольку даже вакцинированные пациенты могут быть «супер-распространителями» инфекции.

«Например, если в самолете попадется один вирусоноситель, то, несмотря на то, что вам сделана прививка, вы можете получить дозу, которая преодолеет ваш иммунитет, и вы заболеете. Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус», — пояснил специалист.

Болибок также отметил, что маска снижает риск заразиться COVID-10 при контакте с инфицированным примерно в 25 раз. Если же средство индивидуальной защиты надело на том, кто является носителем вируса, вероятность передать его окружающим снижается в четыре раза.

Ранее Болибок объяснил, что рост заболеваемости коронавирусом среди молодежи вызван тем, что с течением времени организм человека и его иммунная система меняются. Он добавил, что любая вакцинация вызывает отклик иммунной системы и провоцирует ответ с ее стороны. Врач уточнил, что когда у человека вырабатывается иммунитет, система приходит в возбужденное состояние, в связи с чем могут обостриться различные заболевания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иммунолог: во сколько раз маска снижает шанс заболеть COVID
Врач объяснил разную переносимость COVID-19 у мужчин и женщин
Врач назвал три основания для получения медотвода от прививки против COVID-19