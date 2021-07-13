Иммунолог оценил необходимость носить маски привитым от COVID-19

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU оценил необходимость носить маски привитым против коронавируса. По его словам, это следует делать, поскольку даже вакцинированные пациенты могут быть «супер-распространителями» инфекции.

«Например, если в самолете попадется один вирусоноситель, то, несмотря на то, что вам сделана прививка, вы можете получить дозу, которая преодолеет ваш иммунитет, и вы заболеете. Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус», — пояснил специалист.

Болибок также отметил, что маска снижает риск заразиться COVID-10 при контакте с инфицированным примерно в 25 раз. Если же средство индивидуальной защиты надело на том, кто является носителем вируса, вероятность передать его окружающим снижается в четыре раза.

Ранее Болибок объяснил, что рост заболеваемости коронавирусом среди молодежи вызван тем, что с течением времени организм человека и его иммунная система меняются. Он добавил, что любая вакцинация вызывает отклик иммунной системы и провоцирует ответ с ее стороны. Врач уточнил, что когда у человека вырабатывается иммунитет, система приходит в возбужденное состояние, в связи с чем могут обостриться различные заболевания.

