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Врач объяснил разную переносимость COVID-19 у мужчин и женщин

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Иммунолог Болибок объяснил разную переносимость COVID-19 у мужчин и женщин невниманием

Мужчины и женщины по-разному переносят COVID-19, потому что первые долго не обращают внимание на состояние своего здоровья. Такое объяснение дал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Болибока, из-за того, что мужчины уделяют меньше внимания здоровью, у них может развиться инфаркт, инсульт или ишемическая болезнь сердца. Он добавил, что в основном к кардиохирургам на операции попадают пациенты в возрасте 45-55 лет.

Болибок добавил, что у женщин позднее развиваются процессы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Сейчас вот в реанимации лежат мужчины в основном и 30-40 летние, потому что народ не очень заботится о своем здоровье», — добавил он.

Ранее ученый Сергей Нетесов рассказал, что единственным способом защититься от коронавируса без вакцинации и ношения масок является скафандр. По его словам, развитие эпидемии напрямую зависит от поведения населения, в связи с чем важно делать прививку и носить средства защиты.

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