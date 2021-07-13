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Ученые оценили две версии происхождения COVID-19

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters
Ученые отказались дать точный ответ о происхождении коронавируса

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с РБК оценил версию о существовании двух версий происхождения коронавируса.

По мнению ученого, версии рукотворного и естественного происхождения COVID-19 поддерживаются только косвенными доказательствами. «Большинство ученых не то что стоит за одну из версий, скорее относятся с осторожностью к любым категоричным суждениям», — сказал он.

Как считает специалист, ученым нужны данные о промежуточных вариантах вируса, которые доказывают его естественное происхождение, или конкретные сведения о разработках SARS CoV-2 в лаборатории. В таком случае можно будет судить о происхождении вируса, отметил он.

При этом руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов не верит в искусственное происхождение коронавируса. Однако он пояснил, что вирус все-таки можно изменить в ходе различных условий культивирования. «Работая с вирусами, кто-то мог совершенно случайно заразиться и вынести вирус в человеческую популяцию — все равно вечером все уходят домой», — сказал специалист.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает, что для подтверждения сведений об искусственном происхождении вируса необходимы конкретные аргументы. Так, она отметила, что вирусы появляются естественным путем, можно ожидать и появления других, тем более в условиях изменения климата и экосистемы.

Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что большинство специалистов и ученых считают естественным происхождение коронавирусной инфекции, однако точной определенности на данный момент нет. По его словам, до сих пор есть две основные гипотезы — что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных.

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