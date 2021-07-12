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В России выявили 25 140 новых случаев коронавируса

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России за последние сутки выявили 25 140 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии выявлено 5 808 473 заражения. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне было выявлено 25 082 случая COVID-19. Темп прироста составил 0,43 процента.

25 140
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (5403 случая), Московской области (2566 случаев) и Санкт-Петербурге (2029 случаев). Меньше всего — в Еврейской автономной области (30 случаев), Магаданской области (24 случая) и Ненецком автономном округе (12 случаев).

За сутки умерло 710 человек, всего с начала пандемии зарегистрировано 143 712 летальных исходов.

Суточный показатель выздоровлений составил 16 429, общий — 5 216 648.

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