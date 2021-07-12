В Бурятии завершился двухнедельный локдаун, длившийся с 27 июня по 11 июля. Об этом сообщили в оперативном штабе республики, передает ТАСС.

Предприятия и учреждения региона, торговые центры и заведения общепита возобновили работу. При этом их работа ограничена до 22:00. Детей до 14 лет не будут пускать в ТРЦ без взрослых, такое же правило действует для их перемещения и нахождения на улице. Также сохраняется правило о загрузке помещений не более чем на 50 процентов от единовременной пропускной способности заведения.

Единственный район, в котором ограничения продлили до 18 июля — Кабанский. В нем сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, пояснили в оперштабе.

Бассейны и фитнес-центры, турбазы и отели, в том числе рядом с Байкалом, смогут принимать только посетителей с сертификатами о прививке от коронавируса, отрицательным ПЦР-тестом, либо со справками о перенесенном заболевании не более чем полгода назад. На территории Бурятии сохраняется масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий. Межрегиональные соревнования будут проходить без зрителей и при условии, что все участники будут тестированы. Также сохраняется требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удаленку.

Бурятия стала первым российским регионом, который ввел локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Как объяснил глава республики Алексей Цыденов, главной проблемой стала нехватка врачей и больничных мест, а также растущая смертность от коронавируса.

9 июля Цыденов заявил, что по итогам локдауна заболеваемость в регионе снизилась, однако говорить о стабилизации пока рано. По его словам, ослаблять профилактику пока нельзя.