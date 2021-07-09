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В российском регионе оценили влияние локдауна

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Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Власти Бурятии оценили влияние введенного локдауна на распространение коронавируса, сообщается на сайте регионального правительства.

Глава республики Алексей Цыденов отметил, что режим самоизоляции снизил заболеваемость в регионе, однако говорить о какой-либо стабилизации на данный момент рано. «Поэтому ослаблять профилактику нельзя, борьба с вирусом продолжается в таком же режиме», — добавил он.

Кроме того, Цыденов сообщил, что с 12 июля в Бурятии отменяется режим всеобщей самоизоляции.

По состоянию на 8 июля в республике за все время пандемии выявлено 46 820 заболевших COVID-19, из которых 42 539 выздоровели, а 1403 скончались.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет необходимости вводить всеобщий локдаун, а также ужесточать имеющиеся ограничения.

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