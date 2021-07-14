В Роспотребнадзоре оценили сроки начала снижения заболеваемости COVID-19. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член- корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, после активного роста заболеваемости коронавирусом в начале июня сейчас происходит постепенный переход к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, возможно, начало августа. Только после этого, вероятно, можно будет говорить о тенденции к снижению числа заражений вирусом, объяснил врач-инфекционист. При этом он добавил, что такой оптимистичный прогноз развития событий можно ожидать только при условии сознательного отношения россиян к вакцинации и соблюдению ограничительных мер.

Ранее портал Worldometer сообщил, что Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом. По данным российского оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране с начала пандемии зафиксировано 5 833 175 случаев заболевания.

