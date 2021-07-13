Россия
 
Последние новости
Зеленский пообещал исключить русских из нацменьшинств
Иммунолог оценил опасность заражения двумя штаммами коронавируса одновременно
Москву признали одним из самых умных городов мира 
Зеленский сравнил Украину и Россию с библейскими персонажами
Песков ответил на вопрос об ужесточении ограничений для непривитых россиян
Глава фонда помощи мигрантам назвала позором массовую драку в Москве 
Причиной массовой драки в Москве стал конфликт из-за девушек
России предрекли падение цен на жилье
Оксана Самойлова разочаровала подписчиков чересчур откровенными фото
Новости партнеров
Прослушать новость

Академик назвал причины низких темпов вакцинации в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Академик Лео Бокерия назвал причины низких темпов вакцинации в России

Невысокие темпы вакцинации от коронавируса в России связаны с низким уровнем понимания ответственности населения. Такое мнение высказал академик и кардиохирург Лео Бокерия. Его слова приводит РИА Новости.

Академик уверен, что необходимо нести ответственность не только за себя, но и за окружающих.

«По темпам вакцинации мы очень серьезно отстаем. К сожалению, на сегодняшний день как-то понимание ответственности не только за себя, но и за свою семью, за окружающих пока еще находится на очень низком уровне», — сказал Бокерия и добавил, что сам привился от COVID-19.

По его словам, для того чтобы позиция населения по поводу вакцинации изменилась, необходимо вести регулярную разъяснительную работу.

Ранее инфекционист София Русанова рассказала, что на день необходимо пять-семь защитных масок, поскольку эти средства защиты нужно менять через каждые два часа или чаще по мере необходимости. Также она отметила, что выбор между одноразовой и многоразовой маской является индивидуальным вопросом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мишустин рассказал о способах победить коронавирус
В Роспотребнадзоре описали течение болезни с несколькими штаммами COVID-19
Инфекционист назвала необходимое число масок на день