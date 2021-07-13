Академик назвал причины низких темпов вакцинации в России

Невысокие темпы вакцинации от коронавируса в России связаны с низким уровнем понимания ответственности населения. Такое мнение высказал академик и кардиохирург Лео Бокерия. Его слова приводит РИА Новости.

Академик уверен, что необходимо нести ответственность не только за себя, но и за окружающих.

«По темпам вакцинации мы очень серьезно отстаем. К сожалению, на сегодняшний день как-то понимание ответственности не только за себя, но и за свою семью, за окружающих пока еще находится на очень низком уровне», — сказал Бокерия и добавил, что сам привился от COVID-19.

По его словам, для того чтобы позиция населения по поводу вакцинации изменилась, необходимо вести регулярную разъяснительную работу.

Ранее инфекционист София Русанова рассказала, что на день необходимо пять-семь защитных масок, поскольку эти средства защиты нужно менять через каждые два часа или чаще по мере необходимости. Также она отметила, что выбор между одноразовой и многоразовой маской является индивидуальным вопросом.