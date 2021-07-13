В Роспотребнадзоре описали течение болезни с несколькими штаммами COVID-19

Заболевание с несколькими штаммами COVID-19 может протекать для пациента более тяжело и чаще всего длится дольше. Течение болезни описала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, чаще всего инфекция, вызванная двумя штаммами, наблюдается у людей с ослабленным иммунитетом и встречается у пожилых.

«Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами, может протекать более тяжело, но чаще оно имеет затяжной характер, так как иммунная система не в состоянии быстро элиминировать первый штамм, вызвавший инфицирование и при контакте с больным, у которого инфекция вызвана другим штаммом, в организм попадает и дополнительно еще второй», — рассказала Пшеничная.

Эксперт уверена, что заболевание несколькими штаммами COVID-19 одновременно может привести к дальнейшей мутации вируса. Чтобы вирус не мог видоизменяться дальше, необходимо прививаться.

Ранее руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что в России был зарегистрирован случай заражения двумя штаммами COVID-19 у пожилой женщины в 2020 году.