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Инфекционист назвала необходимое число масок на день

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Фото: Pixabay
Инфекционист Русанова посоветовала россиянам брать на день от пяти защитных масок

Инфекционист, врач высшей категории София Русанова рассказала россиянам, сколько защитных масок необходимо брать с собой на день, сообщает URA.RU.

Специалист назвала пять-семь масок необходимым запасом на день, поскольку эти средства защиты нужно менять через каждые два часа или по мере необходимости. Русанова подчеркнула, что ее друзья носят с собой именно такое число масок по ее совету, чтобы избежать неприятностей в непредвиденных обстоятельствах.

Врач отметила, что выбор между одноразовой и многоразовой маской является индивидуальным вопросом. Встречаются и качественные бумажные средства защиты, однако их тоже нужно менять каждые два часа или по степени загрязнения. Многоразовую же маску следует стирать и гладить с обеих сторон.

Русанова напомнила, что защитные маски уменьшают вероятность заражения не только коронавирусом, но и другими инфекционными заболеваниями. «Если ты ходишь в маске, то меньше вероятность, что ты заболеешь гриппом, и другими капельными инфекциями. Аденовирус, парагрипп, их очень много», — заключила инфекционист.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок оценил необходимость носить маски привитым от COVID-19. По его словам, этому правилу необходимо следовать, поскольку даже вакцинированные пациенты бывают «супер-распространителями» инфекции.

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