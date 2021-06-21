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В московском кинотеатре зритель схватился за нож после просьбы надеть маску

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

В московском кинотеатре зритель схватился за нож после того, как сотрудник попросил его надеть маску. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает АГН «Москва».

По данным издания, о случившемся в полицию заявил 25-летний житель Подмосковья, который работает администратором в кинотеатре в Басманном районе Москвы. Он рассказал, что между ним и одним из посетителей из-за нарушения масочного режима сначала произошла словесная перепалка. После этого дебошир достал нож и стал угрожать.

Нарушителем оказался безработный молодой человек, приехавший в столицу из Санкт-Петербурга. Сейчас он задержан, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что третьеклассник из города Бор Нижегородской области угрожал перерезать сверстнику горло, если тот не даст ему 150 рублей.

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