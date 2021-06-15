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Российские подростки разгромили магазин из-за алкоголя и попали на видео

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В одном из супермаркетов Набережных Челнов (Республика Татарстан) подростки пытались украсть алкоголь, но были замечены продавцами. Из-за этого злоумышленники напали на сотрудников и захотели отомстить, сообщает Inkazan.ru. Видео погрома публикует местный Telegram-канал.

На кадрах видно, как подростки набрасываются на продавщицу. Один из них также бьет другого сотрудника магазина корзиной для продуктов. Очевидец вступается за продавцов и пытается успокоить грабителей.

По данным издания Inkazan.ru, молодые люди также разбили входные двери. Кроме того, после неудачной кражи в магазин вместе с подростками вернулся мужчина. Он напал с дубинкой на очевидца, который заступился за продавщиц.

По словам старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева, прокуратура начала проверку.

Ранее в подмосковном Подольске мужчина с топором разгромил магазин и раздал пиво покупателям. Злоумышленник угрожал продавцу ножом и требовал выдать ему алкоголь. Сотрудник убежал через черный ход, после чего грабитель начал разбрасывать лежащий на полках товар. Он нашел похожий на топор предмет и разгромил витрины. Мужчина бесплатно раздал алкоголь посетителям и дружелюбно попрощался, а потом продолжил разгром торговой точки.

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