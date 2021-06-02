Россиянин с топором разгромил магазин, раздал пиво покупателям и попал на видео

В подмосковном Подольске мужчина ворвался в магазин, чтобы его ограбить, устроил погром, а после прихода посетителей раздал им пиво. Кадры нападения появились на сайте Пятого канала.

Инцидент произошел на Мраморной улице. Злоумышленник угрожал продавцу ножом и требовал выдать ему алкоголь. Сотрудник магазина убежал через черный ход, после чего грабитель начал разбрасывать лежащий на полках товар, а потом, найдя похожий на топор предмет, разгромил кассовый аппарат и витрины.

В этот момент в магазин зашли посетители, и мужчина начал бесплатно выдавать им пиво, после чего дружелюбно попрощался и продолжил разгром торговой точки.

Сотрудники правоохранительных органов, которых вызвал продавец, задержали злоумышленника. Отмечается, что он был судим и в последнее время не работал. Мужчину арестовали.

Подобный случай произошел в 2019 году. Россиянин купил в магазине две бутылки с алкоголем, случайно разбил их на выходе и устроил погром.