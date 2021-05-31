Напившегося до беспамятства российского врача в мокрых штанах сняли на видео

В городе Березники Пермского края напившийся до беспамятства хирург уснул, когда его ждала тяжелая пациентка, которую направили к нему на перевязку. Кадры с пьяным врачом опубликовало на своей странице во «ВКонтакте» сообщество «Подслушано Березники».

На записи видно, как мужчина в форме врача сидит на стуле, рядом с ним на столе бутылка, похожая на водку. На вопросы, которые задает ему автор видео, он не отвечает. На следующем кадре мужчина уже спит, видно, что его штаны мокрые, на диване, на котором он лежит, также мокрые пятна. Автор ролика пытается выяснить имя врача, но младший медперсонал отказывается говорить и предлагает подождать другого хирурга.

По словам родственников одной из пациенток, они приехали к своей матери, у которой утром была назначена перевязка под наркозом.

«Приехали в 09:30, сидим ждем перевязки, не даем пить и есть больной, так как ей должны делать наркоз. Медсестры сказали, что перевязка будет в 12:00... Проходит время, тишина», — рассказали они в социальной сети. Когда процедура не началась вовремя, они зашли в ординаторскую позвать врача и обнаружили там пьяного мужчину.

В региональном Минздраве сказали, что врача отстранили от работы. Об этом сообщает портал v-kurse.ru.

«Сейчас в больнице проводят проверку. С врача запросили объяснения и применили меры дисциплинарного воздействия с последующим увольнением», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пьяный российский врач прописал ребенку мазать гипс мазью и был уволен.