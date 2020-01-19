Пьяный российский врач покрутил перед пациенткой задом и был уволен

В Миассе россиянка приехала в больницу для того, чтобы сделать описание снимка флюорографии, и столкнулась с пьяным врачом. Об этом сообщает местный портал 74.ru.

Инцидент произошел 16 января в городской больнице №3. Женщина сообщила, что она приехала с другого конца города на заранее назначенную встречу с врачом. Однако в больнице ей пришлось прождать полтора часа, затем к ней вышел доктор в сильном алкогольном опьянении. Мужчина покрутил перед женщиной задом и заявил, что не пил, передает Telegram-канал «Подъем».

Мужчина был уволен из больницы на следующий день, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Главврач больницы позвонил снявшей видео женщине и принес ей извинения, однако она все равно решила выложить запись в сеть. Видео опубликовано в группе «ЧП Миасс» во «ВКонтакте».

Как следует из видеозаписи, женщина разговаривала с врачом на повышенных тонах и с использованием ненормативной лексики. «Видео снято не с начала общения. Телефон достала, когда крышу сорвало от этого беспредела», — написала она.

Согласно комментариям под роликом, фамилия врача Опарин. В списке докторов на сайте миасской больницы №3 фигурирует врач-рентгенолог Опарин Алексей Анатольевич. В комментариях к видео часть местных жителей встала на защиту врача, высоко отзываясь о его личных и профессиональных качествах.

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