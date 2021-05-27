Названы наиболее интересующиеся самогоном регионы

Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова выяснил, в каких регионах России жители интересуются самогоноварением. Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что наиболее популярны запросы о показах самогонных аппаратов в Липецкой, Воронежской и Тульской областях, Хакасии, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на Чукотке. Всего же такие запросы стабильно интересуют жителей 31 региона страны.

В ноябре 2020 года стало известно, что самоизоляция и переход на дистанционную работу спровоцировали у россиян интерес к самогоноварению: граждане нашли отдушину в покупке аппаратов и ингредиентов для приготовления алкоголя. В частности, повышенный интерес к самогонным аппаратам заметили в «Яндекс.Маркете»: весной покупкой интересовались вдвое больше людей, чем в период с марта по май 2019 года. В октябре и начале ноября произошел очередной всплеск интереса: сервис зафиксировал увеличение переходов в интернет-магазины на 20 процентов.

В 2019 году компания FinExpertiza выяснила, что за десять лет у россиян изменилось предпочтение в алкогольных напитках. Если в 2010 году лидером по объемам абсолютного спирта была водка с 630,4 миллиона литров, а пиво шло вторым с 496 миллионами, то в 2019-м пиво вышло в лидеры — 391,2 миллиона литров против 332,8 миллиона у водки и ликероводочных изделий.