Историк нашел объяснение мифу о тяге русских к самогону

Многовековая традиция самогоноварения в русских деревнях не более чем миф. Об этом в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» заявил историк Игорь Курукин. Ученый отметил, что миф о тяге русского человека к самогону появился относительно недавно — только в начале XX века. Появился он на фоне массового распространение практики самогоноварения, вызванного экономическими проблемами во время Первой мировой войны.

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По словам Курукина, алкоголизация городского населения в XIX веке практически не распространялась на деревни. Но свои коррективы внесла война, и последний император Николай II объявил о полном запрете на продажу водки, хотя вино продолжали наливать в кабаках.

«Именно в это время в деревнях появляется самогон», — сказал Курукин. Как подчеркивает историк, в этот момент нарушился нормальный товарообмен между городом и деревней. По его словам, крестьянину было невыгодно продавать хлеб, поэтому он переводил его на самогон. Но чаще всего он его не пил, а обменивал на товары первой необходимости, отсутствовавшие из-за перебоев в снабжении.

Ранее Курукин в разговоре с «Лентой.ру» развеял миф о многовековом пьянстве русского народа, отметив, что увеличение объема потребляемого на душу населения алкоголя произошло только в XX веке, что было характерно и для других европейских стран. В средние века и до развала Российской империи сельское население, составлявшее большинство, практически не пило, так как это не соответствовало укладу жизни общины.

Еще больше о том, что и как пили на Руси, можно узнать из первой части спецпроекта «Мифы о России».