Россияне ограбили магазин ради шоколада

Двое мужчин и женщина устроили ограбление магазина в московском районе Кузьминки ради шоколада. Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

По предварительным данным, нападавшие угрожали менеджеру торгового зала предметом, похожим на нож, и на глазах у сотрудников забрали сладкого на сумму в две тысячи рублей. После этого злоумышленники скрылись, и администратор магазина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Полицейские устанавливают личности грабителей.

Ранее в декабре в Новосибирске 13-летний подросток совершил самоубийство после того, как его родители узнали, что он украл шоколад в магазине. Предположительно, он с товарищами совершил кражу на спор. Охранники поймали школьников и позвонили родственникам.

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