Роспотребнадзор заявил о возможности заражения двумя штаммами коронавируса

Случай заражения двумя штаммами коронавируса возможен. В России он был зарегистрирован в 2020 году у пожилой женщины. Об этом заявила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, слова которой приводит ТАСС.

«Сначала у нее преобладал один штамм, а примерно через неделю стал преобладать другой», — уточнила она.

По утверждению специалиста, случаи двойного заражения не всегда легко доказать, ведь наличие двух различных вирусов в образце можно объяснить и другими причинами. Сперанская отметила, что о заражении двумя штаммами коронавируса опубликовали препринт. В ближайшее время он выйдет в виде полноценной статьи в международном журнале.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил эффективность вакцины «Спутник V» против различных штаммов коронавируса. Он подчеркнул, что препарат является одной из самых эффективных вакцин как против исходного, так и против новых штаммов коронавируса, таких как британский, индийский и бразильский.