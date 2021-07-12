Гинцбург объяснил эффективность «Спутника V» против новых штаммов

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил эффективность вакцины «Спутник V» против различных штаммов коронавируса. Об этом сообщается на сайте вакцины.

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По его словам, «Спутник V» является одной из наиболее эффективных вакцин как против исходного, так и против новых штаммов коронавируса, таких как британский, индийский и бразильский. Особенность препарата в том, что в его основе лежит два разных аденовирусных вектора.

«Наши исследования демонстрируют хорошие результаты эффективности вакцины "Спутник V" против новых штаммов SARS-CoV-2. Мы получаем все больше данных о способности коронавируса к трансформации и мутациям по всему миру», — заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах. Препарат основан на платформе аденовирусных векторов человека. Безопасность вакцин на такой основе подтверждена более чем в 75 международных публикациях и 250 клинических исследованиях.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов оценил риск появления новых опасных штаммов COVID-19. По его словам, с высокой вероятностью можно говорить, что не исключено появление штаммов, которые обладают преимуществами перед другими с точки зрения распространения.